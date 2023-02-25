NBA／衛少加盟出師不利 國王史詩級飆分大戰逆轉快艇

快艇今天在主場迎戰國王，這是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟快艇後首秀，雙方上演一場飆分大戰，雙方四節打完153：153平手，兩隊戰到二度延長，國王上演逆轉秀，以176：175擊沉快艇。

雙方上半場火力都相當兇猛，快艇以80：76領先國王。第三節持續飆分，其中雷納德（Kawhi Leonard）一支獨秀，8投8中轟進21分，率領快艇三節打完取得7分領先。

末節中段快艇一度打出15：2的攻勢，取得14分領先。不過國王在末段又回敬一波15：2的攻勢，時間剩1：22秒，快艇以147：146領先國王。隨後雙方各進一球，快艇靠著衛斯特布魯克切入上籃得手，得到本場第151分。

RUSSELL WESTBROOK CLUTCH. 🔥



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國王落後3分的情況下，選擇先拿2分，再送喬治上罰球線，結果喬治（Paul George）2罰全中。國王最後一攻由福克斯操刀，他將球傳至底角蒙克（Malik Monk）手中，三分球出手命中，雙方以153：153進入延長賽。

MALIK MONK CLUTCH. 🔥🔥🔥



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雙方延長賽持續膠著，雙方最後20.4秒形成164：164平手，由快艇掌握球權，喬治最後一擊未進，雙方進入二度延長。

快艇在二度延長一度取得6分領先，但國王突然殺出一波7：0攻勢，反倒取得176：175領先。隨後雙方各一波攻勢失利，時間剩5.5秒，快艇最後一波攻勢傳給45度角的貝頓（Nicolas Batum），但三分球出手未進，國王在驚濤駭浪中收下這場得來不易的勝利。

KINGS WIN IN 2ND-HIGHEST SCORING GAME IN NBA HISTORY 😱 pic.twitter.com/bUy51iSHWp — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年2月25日

進攻如入無人之境的蒙克攻下生涯新高45分，福克斯（De'Aaron Fox）全場也拿到42分12助攻，雙衛左右連拳帶給對手莫大威脅。快艇方面，雷納德拿下賽季新高44分，喬治34分10籃板，衛斯特布魯克則有17分14助攻。

快艇雖砍進26顆三分球，比國王多出8顆，但全場出現多達25次失誤，也是球隊無法守成遺憾吞敗的關鍵。