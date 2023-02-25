快訊

聯合國為烏俄戰爭罹難者默哀 竟遭俄國代表「拿筆狂敲麥克風」打斷

確診累計破千萬！ 本土+1萬3281、53死 羅一鈞提醒228四情況要戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／衛少加盟出師不利 國王史詩級飆分大戰逆轉快艇

聯合新聞網／ 綜合報導
蒙克(左)單場45分，幫助國王險勝快艇。 美聯社
蒙克(左)單場45分，幫助國王險勝快艇。 美聯社

快艇今天在主場迎戰國王，這是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟快艇後首秀，雙方上演一場飆分大戰，雙方四節打完153：153平手，兩隊戰到二度延長，國王上演逆轉秀，以176：175擊沉快艇。

雙方上半場火力都相當兇猛，快艇以80：76領先國王。第三節持續飆分，其中雷納德（Kawhi Leonard）一支獨秀，8投8中轟進21分，率領快艇三節打完取得7分領先。

末節中段快艇一度打出15：2的攻勢，取得14分領先。不過國王在末段又回敬一波15：2的攻勢，時間剩1：22秒，快艇以147：146領先國王。隨後雙方各進一球，快艇靠著衛斯特布魯克切入上籃得手，得到本場第151分。

國王落後3分的情況下，選擇先拿2分，再送喬治上罰球線，結果喬治（Paul George）2罰全中。國王最後一攻由福克斯操刀，他將球傳至底角蒙克（Malik Monk）手中，三分球出手命中，雙方以153：153進入延長賽。

雙方延長賽持續膠著，雙方最後20.4秒形成164：164平手，由快艇掌握球權，喬治最後一擊未進，雙方進入二度延長。

快艇在二度延長一度取得6分領先，但國王突然殺出一波7：0攻勢，反倒取得176：175領先。隨後雙方各一波攻勢失利，時間剩5.5秒，快艇最後一波攻勢傳給45度角的貝頓（Nicolas Batum），但三分球出手未進，國王在驚濤駭浪中收下這場得來不易的勝利。

進攻如入無人之境的蒙克攻下生涯新高45分，福克斯（De'Aaron Fox）全場也拿到42分12助攻，雙衛左右連拳帶給對手莫大威脅。快艇方面，雷納德拿下賽季新高44分，喬治34分10籃板，衛斯特布魯克則有17分14助攻。

快艇雖砍進26顆三分球，比國王多出8顆，但全場出現多達25次失誤，也是球隊無法守成遺憾吞敗的關鍵。

相關新聞

NBA／單季兩度狂轟12記三分球 湯普森史上第一人

勇士今天在主場迎戰火箭，湯普森（Klay Thompson）射進12記三分球狂轟42分，率領勇士在多名主力缺陣的情況下，以116：101擊敗火箭。 加上2月初對雷霆也飆進12顆三分球，湯普森成

NBA／衛少加盟出師不利 國王史詩級飆分大戰逆轉快艇

快艇今天在主場迎戰國王，這是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟快艇後首秀，雙方上演一場飆分大戰，雙方四節打完153：153平手，兩隊戰到二度延長，國王上演逆轉秀，以176：175擊

NBA／安戴托昆波首節傷退 公鹿仍滅熱火豪取13連勝

公鹿前鋒克勞德（Jae Crowder）今天迎來賽季首秀，球隊也在主場以128：99輕取熱火，豪取13連勝。不過當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首節疑似膝蓋受傷提前退場

NBA／勇士再傳壞消息！維金斯因「家庭因素」無限期離隊

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）全明星賽後仍未回歸，根據消息指出，維金斯因「家庭因素」無限期離隊，目前身體狀況沒任何問題。 根據勇士記者霍姆斯（C.J. Holmes）報導，勇士主

NBA／訝異衛少能底薪投靠 泰隆魯揭露「使用說明書」

以底薪轉戰加盟快艇的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），預計會在明天對國王的比賽中正式亮相，他能否將快艇戰力進一步升級，也成了外界關注的焦點。 「能用一份底薪就得到像衛斯特布魯克

NBA／藍道飆46分助連勝 坦言未見到庫茲瑪挑釁手勢

本季總得分和三分球命中數皆名列聯盟前10名的尼克隊大將藍道（Julius Randle），才剛結束生涯第2次明星賽之旅，隨即在假期結束後的首場比賽大發神威。 藍道全場29投16中包括砍進7記三分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦