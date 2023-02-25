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NBA／藍道飆46分助連勝 坦言未見到庫茲瑪挑釁手勢

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
藍道火力大放送。 美聯社
藍道火力大放送。 美聯社

本季總得分和三分球命中數皆名列聯盟前10名的尼克隊大將藍道（Julius Randle），才剛結束生涯第2次明星賽之旅，隨即在假期結束後的首場比賽大發神威。

藍道全場29投16中包括砍進7記三分球，狂轟46分，一舉追平生涯得分紀錄，帶領尼克克服一度落後19分的劣勢，在下半場比賽後來居上，以115比109氣走巫師，搶下近期的4連勝。

由於藍網、熱火今日雙雙慘敗，尼克除了稍微拉開和熱火的差距外，與東區第5名的籃網之間勝差也縮小到僅有1場，有望取而代之。「對我們來說，這是一場巨大的勝利。」

布朗森（Jalen Brunson）此戰手感欠佳，20投僅6中拿到13分9助攻4籃板，不過他在剩下420.1秒一次關鍵得分，突破雙方平手僵局。尼克讓對方最後時間一分未得，從而延續連勝之路。

羅賓森（Mitchell Robinson）10分12籃板，奎克利（Immanuel Quickley）16分；巫師的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和庫茲瑪（Kyle Kuzma）各拿到23分，比爾（Bradley Beal）16分8助攻。

數據顯示，藍道和布朗森本季各有3次至少拿到40分，寫下尼克隊史首見紀錄。

藍道除了追平生涯得分紀錄外，在這場比賽中他與庫茲瑪的互動也成了外界關注焦點。

起因在於庫茲瑪一次單打得手後，疑似朝藍道比了「你太矮了」的手勢，但隨後藍道就突破禁區灌籃得手。賽後被問及，藍道透露自己是有收到很多相關的訊息，但他其實沒看到庫茲瑪有做出什麼手勢。

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