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經典賽／請辭台灣女足總教練 顏士凱以球員為傲

中央社／ 台北25日電
台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊25日清晨返抵台灣，與總教練顏士凱（前左7）等合影。 中華民國足球協會提供
台灣女足日前世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰吞敗，無緣世界盃，代表隊25日清晨返抵台灣，與總教練顏士凱（前左7）等合影。 中華民國足球協會提供

台灣女足教頭顏士凱為了未能率隊踢進世界盃請辭，今天抵台才告知球員這項決定，他勉勵球員，球賽跟人生一樣，沒有永遠一帆風順，也不會永遠低潮，並以這群娘子軍表現為傲。

顏士凱去年3月接下台灣女足兵符，近一年的時間，都是在為今年2月世界盃「10搶3」洲際附加賽做準備，也是爭取重返世界盃的最後機會，他接受中央社訪問時表示：「這是我的終極目標，沒有達成目標，就要負起責任」。

台灣女足「10搶3」洲際附加賽首戰與巴拉圭從正規賽到延長賽，歷經120分鐘激戰，直到PK大戰才以2比4敗下陣來，在世界盃門票爭奪戰也宣告出局，顏士凱賽後心中也暗自下了決定，昨天在紐西蘭搭機前已向中華民國足球協會提出辭呈。

台灣女足回台前，顏士凱遲遲未宣布球隊下一階度集訓規劃，球員們隱約嗅到不尋常的味道，直到今天清晨抵達桃園機場；顏士凱待球員們拿完行李後，才集結全隊，告知請辭這項決定，不少球員當場哭成淚人兒。

顏士凱表示，球賽跟人生一樣，沒有永遠一帆風順，也不會永遠低潮，全隊在首戰輸球後，當下情緒很難釋懷，特別是包欣玄附加賽首戰多次操刀12碼球，但都未能將球送入球門，心理衝擊最大，讓旁人相當不捨，他認為，比賽結果應由全隊共同承擔，而不是讓包欣玄獨自承受壓力。

附加賽首戰結束後，顏士凱看著球員們隔日情緒仍處於低潮，就取消例行性的技術分析與檢討會議，改為播放精采好球影片，藉由放大球員場上的優點，鼓勵球員重新振作，他說：「她們真的做得很好，攻守有內容，未來就不害怕任何球隊。」

回顧近一年帶兵過程，顏士凱期盼打造具有競爭力的球隊，「不要因為對手不同，而害怕嘗試我們應該要做的事情」，而球員們則在這次附加賽呈現成果，他表示，對這次比賽內容感到滿意，球員們令他相當驕傲。

顏士凱願意傾聽的個性，加上獨特魅力，這次附加賽吸引不少好手加入國家隊，不過，即使現在辭去總教練一職，他希望，球員們不要因為他的關係，影響接下來參與國家隊的規劃。

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