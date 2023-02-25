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NBA／安戴托昆波首節傷退 公鹿仍滅熱火豪取13連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
克勞德(右)穿上公鹿球衣首場比賽，助隊擊敗熱火取13連勝。 美聯社
克勞德(右)穿上公鹿球衣首場比賽，助隊擊敗熱火取13連勝。 美聯社

公鹿前鋒克勞德（Jae Crowder）今天迎來賽季首秀，球隊也在主場以128：99輕取熱火，豪取13連勝。不過當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首節疑似膝蓋受傷提前退場，隨後再也沒有上場，為這場勝利埋下一層陰影。

公鹿近期的13連勝成為NBA本季最長連勝紀錄，同時這也是公鹿隊史第5長的連勝紀錄。

安戴托昆波首節還剩一分多鐘時，就自己喊出暫停，一瘸一拐地走進休息室。公鹿隨後也證實他因右膝受傷退賽，受傷原因可能跟熱火球員歐拉迪波（Victor Oladipo）相撞有關，目前傷勢嚴重程度仍未明朗。

安戴托昆波下場後，由傷癒回歸的波提斯（Bobby Portis）扛起責任，他全場貢獻18分11籃板表現出色；克勞德初登板得到9分，另外2年多沒打球的長人雷納德（Meyers Leonard）也貢獻5分6籃板。熱火的部分，老將勒夫（Kevin Love）轉隊首戰就先發上陣，不過他表現不佳，三分球4投0中，一分未得。

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