NBA／目標21戰拚13勝 愛德華盼率灰狼搶進季後賽

儘管唐斯（Karl-Anthony Towns）本季大半時間皆因傷缺席，但灰狼展現團隊戰力，目前仍以31勝30敗名列西區第7，距離前面獨行俠和太陽不到2場勝差，有機會直接爭取一張季後賽門票。

在接受採訪時，愛德華（Anthony Edwards）表示球隊目標就是在最後21場例行賽中拿下13勝。「為什麼是13這個數字？因為我認為如果我們能贏到13場，那麼我們就有機會拚到15勝。我們想要拿到15勝的成績。倘若我們能在剩下比賽中拿到超過13場勝利，那就完美了。」

在明星賽期間，愛德華曾霸氣回應輪休的問題，認為球員不應該隨便就休息，這樣做就是愧對球迷。

對於子弟兵這樣的豪氣干雲，總教練芬奇（Chris Finch）也是力挺。「我們為他想要打每一場比賽的拚戰精神感到驕傲。他是真的熱愛比賽，不像某些人其實就是表裡不一。」

愛德華本季表現再次提升，平均可以攻下24.9分5.9籃板4.5助攻1.6抄截，投籃命中率46.4%，三分命中率36.4%，均創下生涯新高；一項數據顯示，愛德華更是全聯盟21歲以下球員中，場均得分最高的一位。

「他現在的進攻手段非常多變，對於投籃的自信也是與日俱增。」芬奇說。