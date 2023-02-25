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NBA／老鷹延攬前爵士主帥史奈德 年薪達800萬美元

聯合新聞網／ 綜合報導
史奈德將成為老鷹新任主帥。 美聯社
史奈德將成為老鷹新任主帥。 美聯社

老鷹隊日前炒掉主帥麥克米倫（Nate McMillan），今天傳出將找來前爵士隊主帥史奈德（Quin Snyder）擔任球隊新主帥。老鷹今天比賽也打出慶祝行情，面對聯盟防守效率第一的騎士隊，第二節全隊狂攻49分，終場以136：119收下勝利。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，史奈德接近與老鷹達成協議，年薪高達800萬美元，隨後各家媒體也陸續報導這項消息。

史奈德在2013-14年賽季曾在老鷹擔任助教，隔年就在爵士展開長達8年的主帥生涯。他帶領爵士從弱隊翻身為頂級強隊，生涯戰績372勝264敗，勝率高達58.5%。不過爵士上季結束後選擇重建，史奈德也與球隊分道揚鑣。在老鷹炒掉麥克米倫的第一時間，他就成為新主帥大熱門，如今雙方有望攜手合作。

老鷹今天面對騎士的比賽，第二節全隊22投18中，攻進49分，一度取得32分領先，半場81分創球隊賽季新高，勝利也毫無懸念由老鷹收下。楊恩（Trae Young）此役表現最佳，全場拿到34分9助攻，墨瑞（Dejounte Murray）繳出25分9籃板8助攻的準大三元表現。騎士則以葛蘭德（Darius Garland）33分最為亮眼。

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