NBA／因膝傷再度休兵 西蒙斯：本季沒有百分之百健康過

在今天對老鷹的比賽中，西蒙斯（Ben Simmons）因膝傷問題再度缺陣，同時他預計會在一星期之後重新評估傷勢。

先前在接受採訪時，西蒙斯談到自己的健康問題，他無奈表示：「我一整個賽季的身體狀態都沒有達到百分之百的健康，我進行了膝關節引流，並接受了富血小板血漿注射（PRP），預計將會在一週之後重新接受評估。」

總教練馮恩（Jacque Vaughn）則說道：「西蒙斯在過去兩天都進行了訓練，但最後他的膝蓋出現了痠痛的情況。」馮恩也強調，他沒有考慮讓西蒙斯本季提前關機。