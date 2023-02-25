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NBA／傳快艇原不想簽衛少 喬治推動、雷納德支持改變想法
根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，快艇內部原先不想簽下衛斯特布魯克（Russell Westbrook），但球星喬治（Paul George）積極推動，加上雷納德（Kawhi Leonard）也支持，最後才促成這筆簽約。
溫德霍斯特表示，「快艇內部一開始反對這筆簽約，但喬治公開和私下都很積極推動，最後也得到雷納德的支持，他們都認為，衛斯特布魯克會帶給球隊一些幫助。」
快艇在交易大限前送走陣中兩名主力控衛傑克森（Reggie Jackson）及沃爾（John Wall），當時就盛傳快艇有意爭取，且喬治也公開招募。
根據《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）報導，快艇今天對上國王的比賽，衛斯特布魯克將取代曼恩（Terance Mann）擔任先發。
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