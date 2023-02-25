NBA／訝異衛少能底薪投靠 泰隆魯揭露「使用說明書」

以底薪轉戰加盟快艇的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），預計會在明天對國王的比賽中正式亮相，他能否將快艇戰力進一步升級，也成了外界關注的焦點。

「能用一份底薪就得到像衛斯特布魯克這樣的球員，這是很少見的情況。我感到非常訝異。」快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）說。

對於衛斯特布魯克的使用方式，泰隆魯也有自己的想法。「我們希望讓他可以做自己。」泰隆魯說，「我們知道衛斯特布魯克能打出正確的戰術，而最重要的是，當他無球時，我們要怎麼使用他，要怎麼利用他。這需要花一點時間。當你作為聯盟的MVP和名人堂成員時，你必須在某些比賽的方面做出改變，所以說我們也會幫助他。」

Russell Westbrook looking confident and happy as hell 👀 Scary hours 🔥 pic.twitter.com/xJqKxQLvkf — Beastbrook (@Beastbr00k0) February 25, 2023

泰隆魯繼續談到，「這肯定需要一點時間，因為他整個職業生涯都習慣了某種打球方式，某種風格的籃球，這就是他成為『衛斯特布魯克』的原因。我們不想奪走這一切，但當他打無球時，他必須找到他能在無球狀態下做的事情，這會影響比賽，影響勝利，也會對我們的球隊產生效應。所以，我們會這樣做。」

老將貝頓（Nicolas Batum）也對於衛斯特布魯克的到來感到十分期待。「防守對位像他這樣的球員，一直都像是個惡夢，球隊能夠擁有他，我感到非常興奮。他可以帶來很多。」

「我之前就告訴你們了，我不在乎他在湖人的時候發生了什麼。我只關心他可以為我們做什麼。」貝頓說。