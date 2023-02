NBA／訝異衛少能底薪投靠 泰隆魯揭露「使用說明書」

以底薪轉戰加盟快艇的衛斯特布魯克(Russell Westbrook),預計會在明天對國王的比賽中正式亮相,他能否將快艇戰力進一步升級,也成了外界關注的焦點。

「能用一份底薪就得到像衛斯特布魯克這樣的球員,這是很少見的情況。我感到非常訝異。」快艇總教練泰隆魯(Tyronn Lue)說。

對於衛斯特布魯克的使用方式,泰隆魯也有自己的想法。「我們希望讓他可以做自己。」泰隆魯說,「我們知道衛斯特布魯克能打出正確的戰術,而最重要的是,當他無球時,我們要怎麼使用他,要怎麼利用他。這需要花一點時間。當你作為聯盟的MVP和名人堂成員時,你必須在某些比賽的方面做出改變,所以說我們也會幫助他。」

Russell Westbrook looking confident and happy as hell 👀 Scary hours 🔥 pic.twitter.com/xJqKxQLvkf