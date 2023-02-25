NBA／勇士再傳壞消息！維金斯因「家庭因素」無限期離隊

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）全明星賽後仍未回歸，根據消息指出，維金斯因「家庭因素」無限期離隊，目前身體狀況沒任何問題。

根據勇士記者霍姆斯（C.J. Holmes）報導，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也無法確認維金斯的回歸時間。維金斯在明星賽前最後一場比賽就離隊，也沒有參與明星賽後的任何訓練。柯爾強調，「維金斯目前身體健康，當他準備好，就會回到球隊。」

勇士在缺少柯瑞（Stephen Curry）及維金斯的情況下，昨天慘敗湖人隊。目前戰績29勝30敗，暫居西區第10，距離第11的雷霆隊剩0.5場勝差，與第13的湖人也只剩1.5場勝差。