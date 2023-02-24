NBA／明星賽名人賽奪下MVP NFL球星竟遭此一下場
今年NBA明星賽周末眾星雲集，其中進行的名人賽更網羅有知名藝人、歌手、主持人、MLB大聯盟球員、NFL美式足球球員等一起共襄盛舉，最終由韋德(Dwyane Wade)領軍的隊伍，以81：78擊敗對手獲勝，陣中NFL海鷹隊球員麥特卡夫(DK Metcalf)全場以20分、10籃板、4火鍋的表現奪下MVP，擁有運動員體質的他，在友誼性質的比賽拿下這個數據並非難事，搏觀眾一樂而已，不過，他的下場居然是隔沒幾天，收到NFL官方禁藥檢測通知。
依據NFL規定，休賽季期間，球員將接受最多6次禁藥檢測。雖不清楚這次檢測與打NBA名人賽是否有關連，然而他貼出這需要接受檢測的短訊，顯然也是認為與最近他爆紅有關係。
原因是除了名人賽之外，最近在網路上流傳一段影片，是他躍起接球的視頻，由於躍起的高度被各界驚為天人，因此成為網路討論的焦點，為此可能遭到NFL官方盯上。
DK Metcalf no es humano. pic.twitter.com/P1l7Ar3PxT— Iker Sagasti (@sagastiker) February 17, 2023
NFL star receiver DK Metcalf picked for NFL drug test after viral jump video 👀 pic.twitter.com/7wtla4MB6P— Daily Loud (@DailyLoud) February 20, 2023
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