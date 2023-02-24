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NBA／中國留學生遭槍擊下半身癱瘓 哈登暖心送禮+視訊鼓勵
美國密西根州立大學日前發生校園槍擊案，其中一位中國留學生John Hao受到波及，下半身癱瘓。76人隊球星哈登（James Harden）得知此消息後，捐款並透過視訊鼓勵他，「繼續努力，我支持你」。
Hao在遭遇槍擊後胸部以下攤瘓，他的家人也從中國趕美國照顧他，室友也在網路上募款，希望能解決經濟問題，目前募款金額超過35萬美金。
根據《ESPN》記者安德魯斯（Malika Andrews）報導，哈登除了贈送他在比賽中穿過的球鞋和其他禮物外，也捐一筆錢給Hao的家人，哈登還親自透過視訊鼓勵，「這一切都會解決，你要堅強，你會沒事的。我向你保證，我會陪你。現在情況很艱難，你需要保持身體強壯。我會支持你，你只需要正面思考、繼續努力。」
哈登也留下電話號碼，希望能彼此保持聯絡，等待Hao康復後，邀請該球迷到場觀看76人的比賽。
Last week, 20-year-old John Hao’s life was changed forever. He was one of the students shot at Michigan State University and was left paralyzed from the waist down. Hao is a huge fan of James Harden, and when Harden heard Hao’s story, he stepped in: pic.twitter.com/Htm2RXRdQ2— Malika Andrews (@malika_andrews) 2023年2月23日
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