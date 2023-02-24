NBA／羅素腳傷明日重新評估 湖人主帥盛讚里夫斯
在自己27歲生日的這一天，羅素（D'Angelo Russell）卻在底線準備發球時不慎踩到對手進而扭傷右腳踝，只打了不到9分鐘就被迫提前退場。湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後談到了羅素的狀況。「他的X光檢查結果顯示為陰性，明天將會重新評估傷勢。」
儘管比賽羅素提前退場，詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）也沒有太多發揮，一共合拿25分，然而湖人展現交易截止之後的深厚團隊戰力，陣中多達8人得分超過雙位數，第四節一度領先勇士28分，輕鬆收下2連勝。
漢姆也稱讚了里夫斯的優異表現，這場比賽他6投全中拿到17分4助攻2籃板2抄截。「里夫斯是全能且出色的籃球員，他能在很多時候幫助我們掌控場上的節奏。」
根據統計，湖人前一次在比賽中以兩位數分差勝出已經要追溯到1月7日對老鷹的比賽中；但在季中交易大限之後的4場比賽中，湖人已經取得3勝1敗，包括兩場勝分差超過兩位數，完全顯現新陣容的攻守威力。
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