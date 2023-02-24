NBA／預測溫班亞瑪將改變聯盟 魔術強森：下一個詹皇
身高7呎2吋的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）早早就被視為2023年NBA選秀狀元大熱門。還沒進聯盟就受到各家媒體及球星的吹捧，其中傳奇控衛魔術強森（Magic Johnson）更是他的頭號粉絲，他甚至大膽預言溫班亞瑪就是下個詹姆斯（LeBron James），將會改變整個聯盟。
詹姆斯2003年以選秀狀元之姿進入聯盟後，就成為各界矚目的焦點，也快速成長為聯盟指標球星。魔術強森認為溫班亞瑪會產生同樣的效應，「這個年輕人很特別，他將成為改變聯盟的人。他可以透過不同的方式影響比賽，無論哪隊得到他，他都可以改變整支球隊。」
詹姆斯2003年與Nike簽下9000萬美元的球鞋合約；溫班亞瑪的經紀人則打算追求一份1億美元的合約。
溫班亞瑪今天在世界盃歐洲區預賽率領法國以72：59擊敗捷克。他出賽29分鐘拿下22分、17籃板、6阻攻，單場17籃板追平戈貝爾（Rudy Gobert）去年歐錦賽創下的法國隊史紀錄。
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