NBA／罰球線前一步飛扣 暴龍鋒線：想從中場就起跳

身高6呎9吋、體能勁爆的布徹（Chris Boucher）在今天對鵜鶘的主場比賽中大秀從罰球線前一步起跳灌籃的高難度動作，贏得滿堂彩。

賽後接受採訪時，被問到當時是否打算挑戰罰球線起跳灌籃，布徹也霸氣地說：「如果可以的話，我他會從半場開始起跳。」

此外，布徹還透露自己在念大學時，曾經就有試過從罰球線起跳籃。球迷如果再次看到布徹施展灌籃絕活，千萬不要太驚訝。