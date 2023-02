NBA／綠衫軍雙槍9次同場各破30分 紀錄直追歐布連線

在綠衫軍延長賽艱辛擊退溜馬的比賽中,雙槍泰托姆(Jayson Tatum)攻下31分12籃板7助攻,布朗(Jaylen Brown)也補上30分11籃板3助攻。

根據統計,這是泰托姆和布朗本季第9次至少各拿下30分,在最近30年來僅次於「歐布連線」。「歐布連線」曾在2000-01年賽季完成10次,2002-03年賽季則有12次。此外,綠衫軍雙槍生涯已經累積21次同場各破30分的比賽,期間塞爾蒂克戰績達到20勝1敗。

泰托姆本季已經累積33次至少拿到30分,和皮爾斯(Paul Pierce)並列史上單季破30分次數第4多,「大鳥」柏德(Larry Bird)曾在1987-88年賽季39次破30分,至今仍高懸隊史第一。

Both Jayson Tatum and Jaylen Brown dropped 30+ as the Celtics won in OT.



☘️ JT: 31 PTS, 12 REB, 7 AST

☘️ JB: 30 PTS, 11 REB, 3 AST pic.twitter.com/1Nxryp9ACf