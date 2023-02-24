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NBA／畢斯利外線爆發雙星輕鬆打 湖人主場痛宰勇士

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯手感不佳，仍靠隊友強勢發揮痛宰對手。 美聯社
詹姆斯手感不佳，仍靠隊友強勢發揮痛宰對手。 美聯社

誓言要在例行賽剩下23場率領湖人闖進季後賽的詹姆斯（LeBron James），明星賽過後首戰面對陣容殘缺的勇士，儘管全場20投僅5中，得到13分9籃板8助攻，但隊友適時給予強力支援，畢斯利（Malik Beasley）狂砍7顆三分球攻下全隊最高25分，湖人挾著8人得分雙位數的強勢火力，早早就讓比賽進入垃圾時間，在主場以124比111痛宰勇士。

湖人風光搶下2連勝，加上鵜鶘、拓荒者、勇士、雷霆等競爭者都落敗，湖人又進一步縮小和前面球隊的差距。為23場逆襲之戰踏出完美第一步。

戴維斯（Anthony Davis）此戰也僅拿到12分12籃板2阻攻，甚至羅素（D'Angelo Russell）還在比賽中只打9分鐘就不慎受傷提前退場；然而即便如此，湖人充分展現深厚戰力，讓兩大球星無須承擔太多重任，依然能輕鬆掌控比賽節奏。

里夫斯（Austin Reaves）得到17分，班霸（Mo Bamba）10分13籃板，八村壘（Rui Hachimura）14分，施羅德（Dennis Schroder）13分6助攻，華克（Lonnie Walker IV）10分，這5人在板凳席上可說是帶給球隊巨大能量。

勇士此役少了柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）兩位主力，本身攻守就已失調，雖然比賽前段還能咬住比分，但下半場湖人進攻完全打開，勇士防線潰堤，最多落後達28分，比賽早早就失去懸念。

勇士啟用小陣容先發，湯普森（Klay Thompson）獲得22分，波爾（Jordan Poole）13投3中僅得16分，格林（Draymond Green）6分11籃板5助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）10分5助攻；魯尼（Kevon Looney）替補出發，得到10分15籃板，傑若米（Ty Jerome）20分。

勇士吞下2連敗，目前居西區第10，但領先第13名的湖人僅1.5場勝差。

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