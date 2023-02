NBA／馬卡南狂飆43分 延長賽關鍵3罰氣走雷霆

生涯首度入選明星賽的馬卡南(Lauri Markkanen),在假期結束後的首場比賽又一次成為球隊勝利功臣。

馬卡南全場28投15中,狂轟賽季次高43分外加10籃板,其中他在第四節獨拿18分,包括終場前4.6秒3罰全中,帶領爵士在主場力經延長賽後以120比119逆轉勝出。

Lauri Markkanen showed out in the Jazz OT win 🔥 43 points 10 rebounds 3 threes pic.twitter.com/xwJTAHoHJT

爵士在第四節一度落後9分,卻在馬卡南的帶動下展開反擊,新秀凱斯勒(Walker Kessler)在讀秒階段的關鍵進球,將比賽逼進延長。

克拉克森(Jordan Clarkson)得到24分6助攻4籃板,凱斯勒7分18籃板3助攻7阻攻;歐林尼克(Kelly Olynyk)12分7籃板3助攻2抄截,阿巴吉(Ochai Agbaji)12分4籃板3助攻,鄧恩(Kris Dunn)11分。

CLUTCH TIP IN BY WALKER KESSLER.



Jazz-Thunder is tied with 0:04 to play!



WATCH: https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/KncdefSl7o