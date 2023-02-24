NBA／馬卡南狂飆43分 延長賽關鍵3罰氣走雷霆

生涯首度入選明星賽的馬卡南（Lauri Markkanen），在假期結束後的首場比賽又一次成為球隊勝利功臣。

馬卡南全場28投15中，狂轟賽季次高43分外加10籃板，其中他在第四節獨拿18分，包括終場前4.6秒3罰全中，帶領爵士在主場力經延長賽後以120比119逆轉勝出。

Lauri Markkanen showed out in the Jazz OT win 🔥



43 points

10 rebounds

3 threes pic.twitter.com/xwJTAHoHJT — NBA (@NBA) February 24, 2023

爵士在第四節一度落後9分，卻在馬卡南的帶動下展開反擊，新秀凱斯勒（Walker Kessler）在讀秒階段的關鍵進球，將比賽逼進延長。

克拉克森（Jordan Clarkson）得到24分6助攻4籃板，凱斯勒7分18籃板3助攻7阻攻；歐林尼克（Kelly Olynyk）12分7籃板3助攻2抄截，阿巴吉（Ochai Agbaji）12分4籃板3助攻，鄧恩（Kris Dunn）11分。

CLUTCH TIP IN BY WALKER KESSLER.



Jazz-Thunder is tied with 0:04 to play!



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亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役又飆出39分8籃板7助攻2抄截，和馬卡南可說是互別苗頭；吉迪（Josh Giddey）18分11籃板3助攻，多特（Luguentz Dort）11分11籃板4助攻；威廉斯（Kenrich Williams）16分。