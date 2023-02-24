NBA／哈登總得分超越艾佛森 艾倫成下個目標

哈登喜上加喜。 路透社

哈登（James Harden）今天聯手安比德（Joel Embiid）率領76人逆轉灰熊，收進5連勝；此外，哈登也在這場比賽達成得分里程碑。

James Harden and Joel Embiid combined for 58 points as the Sixers won a wild one at home 👀



Harden: 31 PTS, 7 REB, 7 AST, 6 3PM

Embiid: 27 PTS, 19 REB, 6 AST, 6 BLK pic.twitter.com/6zyPvrTyNz — NBA (@NBA) February 24, 2023

哈登獲得31分7籃板7助攻，這讓他生涯總得分累積達到24386分，超越艾佛森（Allen Iverson），排名躍升史上第26。哈登下一個超越目標將是艾倫（Ray Allen）的24505，分，雙方僅有119分的差距。