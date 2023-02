NBA／哈登總得分超越艾佛森 艾倫成下個目標

哈登喜上加喜。 路透社

哈登(James Harden)今天聯手安比德(Joel Embiid)率領76人逆轉灰熊,收進5連勝;此外,哈登也在這場比賽達成得分里程碑。

James Harden and Joel Embiid combined for 58 points as the Sixers won a wild one at home 👀



Harden: 31 PTS, 7 REB, 7 AST, 6 3PM

Embiid: 27 PTS, 19 REB, 6 AST, 6 BLK pic.twitter.com/6zyPvrTyNz