NBA／哈登總得分超越艾佛森 艾倫成下個目標
哈登（James Harden）今天聯手安比德（Joel Embiid）率領76人逆轉灰熊，收進5連勝；此外，哈登也在這場比賽達成得分里程碑。
James Harden and Joel Embiid combined for 58 points as the Sixers won a wild one at home 👀— NBA (@NBA) February 24, 2023
Harden: 31 PTS, 7 REB, 7 AST, 6 3PM
Embiid: 27 PTS, 19 REB, 6 AST, 6 BLK pic.twitter.com/6zyPvrTyNz
哈登獲得31分7籃板7助攻，這讓他生涯總得分累積達到24386分，超越艾佛森（Allen Iverson），排名躍升史上第26。哈登下一個超越目標將是艾倫（Ray Allen）的24505，分，雙方僅有119分的差距。
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