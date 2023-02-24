NBA／伯爾特進駐禁區捍衛籃板 暴龍近7戰奪6勝

當暴龍在季中交易大限前迎回舊將伯爾特（Jakob Poeltl）時，主要就是冀望他能增強球隊的制空權，而伯爾特確實也不負期待。

伯爾特在今天比賽中11投9中，拿到21分18籃板2助攻3抄截，籃板球創下生涯新高；伯爾特18個籃板中有7個進攻籃板，幫助暴龍在2次得分上取得22比13的領先。而在關鍵第四節，伯爾特就拿到10分6籃板包括3個進攻籃板。

在伯爾特成功捍衛籃板之下，暴龍先發5人得分均達兩位數，擋住鵜鶘最後的反攻，加上崔蘭特（Gary Trent Jr.）的關鍵三分球，暴龍以115比110勝出。暴龍在最近7場比賽中收下6勝，戰績提升到29勝31敗，逐漸朝5成勝率逼近。

「到目前為止，大多數那種「我們終於有中鋒」的言論都來自社群媒體，而非隊友。我希望他們之中有些人會因為我回來而感到高興。」伯爾特賽後笑著說。在他重返多倫多後，暴龍還沒有輸過比賽。

「伯爾特設掩護，保護籃框，做了很多髒活，而且非常有效率。」麥凱倫（C.J. McCollum）賽後說。總教練格林（Willie Green）則表示：「伯爾特的作用巨大。當我們在比賽最後關頭試圖爭搶籃板，他就坐鎮禁區清空了一切。」

席亞康（Pascal Siakam）拿下26分5助攻4籃板，連續5場至少拿到25分；巴恩斯（Scottie Barnes）18分5籃板3助攻3抄截，崔蘭特18分，阿努諾比（OG Anunoby）12分6籃板。

暴龍前三節打完掌控15分領先優勢，第四節在英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫合砍25分的帶領下，逐步縮小雙方比分差距，帶給暴龍莫大威脅。不過最後13秒崔蘭特命中三分球，將比分拉開5分差，才得以勝出。

英格倫轟進賽季新高36分，麥凱倫得到23分5助攻4籃板，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）12分12籃板。