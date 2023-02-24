NBA／透納飆40分無用 泰托姆延長賽建功助綠衫軍險勝

透納（Myles Turner）面對聯盟龍頭飆進生涯新高8顆三分球，單場40分則是追平生涯紀錄，幫助溜馬一路將比賽逼到延長；不過塞爾蒂克在延長賽中仍是展現攻守優勢，泰托姆（Jayson Tatum）的兩罰得手，加上剩下10.4秒成功補籃，綠衫軍歷經苦戰後以142比138過關。

塞爾蒂克久違迎接主力全員出賽，儘管過程艱辛，但在取得2連勝後，戰績提升到43勝17敗，稍微拉開和公鹿的差距。此外，塞爾蒂克本季客場戰績來到19勝10敗，依然傲視群雄。

泰托姆拿下31分12籃板7助攻2抄截，雖然25投僅9中，不過延長賽的重要4分還是助球隊擺脫對手糾纏；布朗（Jaylen Brown）拿到30分11籃板3助攻。史馬特（Marcus Smart）復出拿到15分5籃板3助攻2抄截。

替補雙劍客波格登（Malcolm Brogdon）和懷特（Derrick White）依舊有強勢發揮，前者獲得24分7助攻5籃板2抄截，懷特即使沒有先發仍進帳17分3籃板2助攻。

溜馬全場砍進22顆三分球，可說是帶給綠衫軍莫大壓力：除了透納的火力大放送外，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）得到22分14助攻3抄截2阻攻，希爾德（Buddy Hield）18分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）19分7籃板4助攻2抄截。