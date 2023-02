NBA／金塊強勢防守封鎖騎士 約柯奇延續大三元不敗傳說

面對騎士的長人陣,約柯奇(Nikola Jokic)再度展現MVP身手,全場13投8中,攻下24分18籃板13助攻,搭配金塊發揮強勁防守,在最後2分38秒迫使騎士一分未得,最終在客場以115比109贏得4連勝。

這是約柯奇本季第22次大三元,也是最近16場比賽中第13次完成大三元,生涯累積達98次。約柯奇的大三元到底有多重要呢?根據一項數據顯示,在他本季拿下的22次大三元比賽中,金塊全部獲勝,這是歷史上首度有球員單季超過20次大三元球隊維持全勝的紀錄。

Nikola Jokic was UNSTOPPABLE tonight 🃏



24 PTS

18 REB

13 AST

2 STL

64.1 FPTS



The @nuggets are now 22-0 when Jokic records a triple-double this season. #MileHighBasketball pic.twitter.com/z2eeMfdtZU