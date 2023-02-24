快訊

病倒後亂作一團？ 每人都要為「有一天我會被照顧」做準備

飛日本6千有找！長榮航23航點祭優惠機票 限時4天開搶

范冰冰鬆口提「逃稅遭封殺」 首揭背後秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／金塊強勢防守封鎖騎士 約柯奇延續大三元不敗傳說

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇再度發揮主宰力。 路透社
約柯奇再度發揮主宰力。 路透社

面對騎士的長人陣，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現MVP身手，全場13投8中，攻下24分18籃板13助攻，搭配金塊發揮強勁防守，在最後2分38秒迫使騎士一分未得，最終在客場以115比109贏得4連勝。

這是約柯奇本季第22次大三元，也是最近16場比賽中第13次完成大三元，生涯累積達98次。約柯奇的大三元到底有多重要呢？根據一項數據顯示，在他本季拿下的22次大三元比賽中，金塊全部獲勝，這是歷史上首度有球員單季超過20次大三元球隊維持全勝的紀錄。

波特（Michael Porter Jr.）此役轟進6顆三分球，拿到全隊最高25分，他在第四節後段拿到重要8分，是金塊能夠取得領先優勢的關鍵之一；穆雷（Jamal Murray）因傷缺席6場比賽後回歸，得到16分9助攻，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）17分3籃板2助攻3抄截2阻攻。

交易後首度亮相的傑克森（Reggie Jackson），在第三節結束前轟進一記遠達55英呎的超大號壓哨三分球；這場比賽他替補上場18分鐘，拿到7分4籃板2助攻。

騎士二年級生莫布里（Evan Mobley）19投12中拿到賽季次高31分，外加9籃板；米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）各拿22分，但合計42投僅16中，艾倫（Darius Garland）14分13籃板。騎士在終場前2分38秒僅落後金塊2分，但接下來進攻完全熄火，也讓聯盟主場戰機前段班的他們，遺憾吞下敗仗。

相關新聞

NBA／力挺詹皇已超越喬丹 亞瑞納斯：別食古不化了

就在詹姆斯（LeBron James）正式打破聯盟總得分紀錄後，有關他與喬丹（Michael Jordan）誰是史上最佳球員的爭論又開始被外界拿出來討論。「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Aren

NBA／反駁太陽是超級球隊 布克：只有KD入選明星賽

太陽隊透過交易得到杜蘭特（Kevin Durant）後，將與布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）組成四核心，也被外界視為一支超級球隊。不過

NBA／金塊強勢防守封鎖騎士 約柯奇延續大三元不敗傳說

面對騎士的長人陣，約柯奇（Nikola Jokic）再度展現MVP身手，全場13投8中，攻下24分18籃板13助攻，搭配金塊發揮強勁防守，在最後2分38秒迫使騎士一分未得，最終在客場以115比109贏

NBA／透納飆40分無用 泰托姆延長賽建功助綠衫軍險勝

透納（Myles Turner）面對聯盟龍頭飆進生涯新高8顆三分球，單場40分則是追平生涯紀錄，幫助溜馬一路將比賽逼到延長；不過塞爾蒂克在延長賽中仍是展現攻守優勢，泰托姆（Jayson Tatum）的

NBA／公鹿給復出機會 雷納德憶黑暗期哽咽

兩年前因電玩直播時口出歧視猶太人不當言詞，雷納德（Meyers Leonard）遭到聯盟嚴懲，甚至「失業」，他坦言曾想過...

NBA／FIBA發布假新聞！遭法國新星溫班亞瑪發文打臉

法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還沒進入NBA就成為媒體注目的焦點。日前國際籃球總會（FIBA）官方發布他將代表法國隊參加世界盃預賽的新聞，此舉卻惹怒溫班亞瑪。溫班亞瑪在個人IG

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦