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NBA／力挺詹皇已超越喬丹 亞瑞納斯：別食古不化了

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
38歲的詹姆斯仍維持巔峰狀態。 法新社
38歲的詹姆斯仍維持巔峰狀態。 法新社

就在詹姆斯（LeBron James）正式打破聯盟總得分紀錄後，有關他與喬丹（Michael Jordan）誰是史上最佳球員的爭論又開始被外界拿出來討論。「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）信誓旦旦指出，詹姆斯毫無疑問已經超越喬丹了，他已經無須證明。

「大家知道我是喬丹的鐵粉，但我不會固執地認為喬丹還是史上第一人，我不會食古不化。」亞瑞納斯說。

「我來告訴你吧。在詹姆斯初露鋒芒時，我還在聯盟打球，媒體當時給他的標籤就是下一個喬丹，而後又封他為下一個魔術強森（Magic Johnson）。媒體將各種標籤加諸在他身上，將獨角獸的標準套用在一個高中剛畢業的球員。然後等到他達到了這樣的高度時，媒體又要假裝他還沒超越當初為他訂定的人物標竿。」

亞瑞納斯繼續說：「事實上，詹姆斯早已超越那兩個人，接著他又加碼成為史上得分王。媒體又開始說，『他組團好幾次』、『他掌握球權太多了』之類的理由。所以閉嘴吧！他到底還要做什麼你們才會承認他就是史上最佳。」

亞瑞納斯又強調，「你們總說喬丹是最強得分手，詹姆斯則是傳球好手，但他的總得分卻是超過喬丹？你若要這樣講，那就隨便吧。如果喬丹擁有總得分紀錄，如果喬丹是助攻王，如果喬丹戒指比羅素多，我能理解。但事實就是，喬丹在各個類別都不是第一。」

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