NBA／反駁太陽是超級球隊 布克：只有KD入選明星賽

太陽隊透過交易得到杜蘭特（Kevin Durant）後，將與布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）組成四核心，也被外界視為一支超級球隊。不過布克今天受訪時卻不認同這看法，原因是太陽本季只有杜蘭特入選明星賽。

杜蘭特今天參加太陽隊內訓練，不過根據主帥威廉斯（Monty Williams）的說法，杜蘭特明天對陣雷霆的比賽不會復出。布克訓練完後接受訪問，談到球隊的改變，「杜蘭特讓比賽變簡單，我們進行分組比賽，我遇到的防守壓力小很多，保羅也是，大家都是無私的球員，知道如何正確打球。」

談到與杜蘭特並肩作戰的心情，布克表示，「難以用言語形容，我已經等不及跟他一起上場，對抗其他球隊。」杜蘭特被交易至太陽後，外界視為這是一支超級球隊，布克的回應間接反駁這論點，「我們球隊今年只有一個全明星，那就是杜蘭特。」