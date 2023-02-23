NBA／公鹿給復出機會 雷納德憶黑暗期哽咽

兩年前因電玩直播時口出歧視猶太人不當言詞，雷納德（Meyers Leonard）遭到聯盟嚴懲，甚至「失業」，他坦言曾想過是否再也無法回到NBA，直到和公鹿隊簽下10天短約，肩上大石才終於落下。

今天首度和公鹿隊一同訓練的雷納德感謝公鹿賞賜，他說：「給我這樣的機會，需要很大勇氣。」他2021年1月效力熱火隊時傷了肩膀，2個月後就發生電玩直播的歧視事件，除遭熱火切割，另被聯盟罰款5萬美金，之後再被熱火交易到雷霆，沒多久就遭釋出。

雷納德坦言，為治療肩膀和腳踝問題，他兩度動刀，第二次動刀還造成些神經問題，讓他一度考慮離開球場，但他認為放棄是「膽小鬼」的做法，「我覺得對任何相信我的人有虧欠，我的家人、我的兒子，我必須做出正確的事情。」

離開NBA的2年，雷納達投入猶太社區，在猶太社區舉辦孩童的籃球訓練營，且為自己不當發言多次道歉，談到這段過程甚至一度哽咽。

「我總是試著樂觀看待生活，但很顯然那是段非常、非常、非常黑暗的時刻。」雷納德形容。

他先前和男佛羅里達州以及洛杉磯的猶太社區合作，如今到密爾瓦基，他表示打算做相同的事情，「這對我來說很有意義，這是我的一部分，我不會停下來，也不能停下來。」

公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）也為雷納德聲援，他表示歧視言論後的雷納德，一直很真誠面對，也願意公開談論，讓這起事件成為很好的教育機會。