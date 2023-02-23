NBA／FIBA發布假新聞！遭法國新星溫班亞瑪發文打臉
法國新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還沒進入NBA就成為媒體注目的焦點。日前國際籃球總會（FIBA）官方發布他將代表法國隊參加世界盃預賽的新聞，此舉卻惹怒溫班亞瑪。溫班亞瑪在個人IG發文表示，自己根本從未接受該採訪。
溫班亞瑪在個人IG限時動態寫道，「4天前，FIBA發表一個關於我的假採訪。」
FIBA見狀後也迅速滅火，刪除該文章，並發表道歉聲明，「FIBA在球員對採訪表示懷疑後展開調查，這是一位法國自媒體提供的採訪，採訪的真實性無法得到證實。FIBA迅速刪除這篇文章和所有相關的社群發文。」
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