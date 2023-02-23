NBA／對巫師仍有耐心但有底線 比爾：總有一天會自私一點

比爾（Bradley Beal）已經為巫師效力11季，生涯卻從未打進東區決賽。比爾是聯盟少數沒換隊過的球星，巫師總裁夏帕德（Tommy Sheppard）也稱讚他的忠誠。比爾近期受訪時則表示，自己生涯只剩一個目標，就是拿下總冠軍。

「比爾職業生涯一直是場上和場下的模範，他對球對忠誠、關心勝利，會為了球隊做任何事，無論是得分、助攻、防守還是犧牲球權」夏帕德說。

儘管比爾相當忠誠，但他生涯從未突破季後賽第二輪，甚至近4季有3季錯過季後賽。比爾受訪時透露他去年觀看總決賽的感受，「當時我和妻子坐一起，我對著泰托姆（Jayson Tatum）大喊『防守』。在那種氣氛下，我突然想到自己也是球員，想成為場中的一員，在總冠軍賽舞台上打球，是很特別的一件事。」

「我看到兩隊的高水準，尤其是勇士，他們持續這樣的水準很長一段時間，我從他們身上看到很強的競爭力」比爾說。

比爾認為自己生涯已經完成很多成就，包括入選明星賽、年度最佳陣容以及場均得30分。他表示，「我對球隊很有耐心，但必須設置底線，總有一天需要自私一點」、「目前只有一件事要做，打有意義的比賽，進入季後賽、總決賽，最後贏得總冠軍」。

巫師去年季中交易回長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），休賽季比爾也簽下5年2.51億美元的頂薪合約。不過巫師本季戰績僅28勝30敗，排在東區第9，距離爭冠行列有很大的差距。