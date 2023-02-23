快訊

穩了！台股今年以來漲9％ 金管會取消有條件式禁空令

獨／到底誰同意？新竹棒球場去年5月排水測試現積水 7月卻照樣開打

缺蛋危機延燒！雲林斗六西市場有平價白蛋 業者卻搖頭吐現況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／對巫師仍有耐心但有底線 比爾：總有一天會自私一點

聯合新聞網／ 綜合報導
比爾渴望拿下總冠軍。 路透
比爾渴望拿下總冠軍。 路透

比爾（Bradley Beal）已經為巫師效力11季，生涯卻從未打進東區決賽。比爾是聯盟少數沒換隊過的球星，巫師總裁夏帕德（Tommy Sheppard）也稱讚他的忠誠。比爾近期受訪時則表示，自己生涯只剩一個目標，就是拿下總冠軍。

「比爾職業生涯一直是場上和場下的模範，他對球對忠誠、關心勝利，會為了球隊做任何事，無論是得分、助攻、防守還是犧牲球權」夏帕德說。

儘管比爾相當忠誠，但他生涯從未突破季後賽第二輪，甚至近4季有3季錯過季後賽。比爾受訪時透露他去年觀看總決賽的感受，「當時我和妻子坐一起，我對著泰托姆（Jayson Tatum）大喊『防守』。在那種氣氛下，我突然想到自己也是球員，想成為場中的一員，在總冠軍賽舞台上打球，是很特別的一件事。」

「我看到兩隊的高水準，尤其是勇士，他們持續這樣的水準很長一段時間，我從他們身上看到很強的競爭力」比爾說。

比爾認為自己生涯已經完成很多成就，包括入選明星賽、年度最佳陣容以及場均得30分。他表示，「我對球隊很有耐心，但必須設置底線，總有一天需要自私一點」、「目前只有一件事要做，打有意義的比賽，進入季後賽、總決賽，最後贏得總冠軍」。

巫師去年季中交易回長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），休賽季比爾也簽下5年2.51億美元的頂薪合約。不過巫師本季戰績僅28勝30敗，排在東區第9，距離爭冠行列有很大的差距。

相關新聞

NBA／太陽完全體即將登場！KD目標下周這天復出

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）1月初右膝韌帶扭傷，因此被交易至太陽後尚未有出賽紀錄，不過根據消息指出，杜蘭特有望在台灣時間3月2日，對陣黃蜂的比賽復出。 根據《The Athleti

NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

在歷經全明星周假期後，NBA下半季賽程將在明天開打，其中目前排名在西區第13名的湖人隊，首場比賽就將對上衛冕軍勇士隊，兩...

NBA／傳喬治促成衛少加盟 快艇總裁：傾聽各方後的決定

快艇隊在今天正式介紹球隊日前新簽下的明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），而他與快艇雙星喬治（Pa...

NBA／衛少感受在快艇被需要 泰隆魯：會給他球權

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天正式以快艇球員的身分接受媒體訪問，他言談中藏不住笑容，直言能夠重返賽場非常興奮，並感受到自己在這「被需要」，對他來說意義重大。 衛少

NBA／交易風波後首度受訪 小裴頓澄清未注射止痛藥

NBA衛冕軍勇士隊在交易大限前和拓荒者隊換回奪冠班底小裴頓（Gary Payton II） ，但他體檢未果，引發後續一連...

NBA／反對球星輪休 德羅展：要規定出賽78場才能拿MVP

NBA球星輪休問題近期再度引發熱議。先前曾傳出聯盟有意將出賽場次設定為年度最有價值（MVP）等獎項的入圍門檻，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）更語出驚人，認為至少要出賽78場才能競爭MVP

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦