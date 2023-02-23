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NBA／交易風波後首度受訪 小裴頓澄清未注射止痛藥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小裴頓受訪。 擷圖自畫面
小裴頓受訪。 擷圖自畫面

NBA衛冕軍勇士隊在交易大限前和拓荒者隊換回奪冠班底小裴頓（Gary Payton II） ，但他體檢未果，引發後續一連串風波。主角今天也首度公開接受媒體訪問，親自澄清各種傳聞。

上季結束後在休季期間因腹部核心肌傷勢開刀治療的小裴頓，被指出一段時間是帶傷上陣，且靠注射抗發炎藥物的方式才能上場，但拓荒者並未告勇士，今天勇士練習接受採訪的小裴頓闢謠，他說：「身為一個鬥士，我想要上場，不過沒有注射。」他還說，就算身體只恢復5成，也勝過毫無作為。

小裴頓也提到，知道自己身體狀況，只想盡快度過傷病，醫療團隊不是什麼大問題，自己只是想上場幫助隊友和團隊，但其他狀況並非自己能掌控。

小裴頓藥檢未過後，美媒《The Athletic》據消息來源指出，報導拓荒者訓練團隊逼小裴頓上場，且透過注射止痛藥克服疼痛感，不過被小裴頓經紀人古德溫（Aaron Goodwin）否認。

去年9月中動刀的小裴頓，缺席拓荒者前35場比賽，直到美國時間今年1月2日才獻出拓荒者處女秀，之後又曾3度缺陣。總計小裴頓為拓荒者出戰15場，最後一場就是交易截止前的2月8日。

勇士下月才會再度評估小裴頓狀況，不論球團或他本人都希望能在季後賽開打前回歸，「現在就是每天觀察，當醫療團隊和我同意事情往好的方向走，回到球場是安全的，我的身體感覺也沒問題，我們就會做出決定。」

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