NBA／反對球星輪休 德羅展：要規定出賽78場才能拿MVP

NBA球星輪休問題近期再度引發熱議。先前曾傳出聯盟有意將出賽場次設定為年度最有價值（MVP）等獎項的入圍門檻，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）更語出驚人，認為至少要出賽78場才能競爭MVP。

德羅展接受《The Athletic》訪問時表示，要全勤82場才能成為MVP候選人，他隨後退一步說，「至少要78場。」

如果按照德羅展設定的標準，近3位MVP得主都將失去資格。2018年效力火箭隊的哈登（James Harden）出賽72場；2019、2020年公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）出賽63、61場（公鹿縮水賽季打73場）；2021、2022年金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）出賽72、74場。上一個符合資格的球員是2017年的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），他該季出賽81場。

儘管輪休受到球迷及老一輩球星的抨擊，但NBA總裁席佛（Adam Silver）在明星賽期間，公開表態不希望球員帶傷上陣，「在這個聯盟，我不贊成為了商業利益，讓球員帶傷上場。」