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NBA／傳喬治促成衛少加盟 快艇總裁：傾聽各方後的決定

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克出席加盟快艇記者會。 擷圖自推特
衛斯特布魯克出席加盟快艇記者會。 擷圖自推特

快艇隊在今天正式介紹球隊日前新簽下的明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），而他與快艇雙星喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）能否有好的化學效應也成為外界關注焦點，球隊總裁法蘭克（Lawrence Frank）在今天也強調，簽下衛斯特布魯克是在傾聽全員意見後做出的最好決定。

在今年交易大限前被湖人送到爵士後隨即遭到買斷合約的衛斯特布魯克，日前正式與快艇簽約並在今天進行加盟記者會，而這次在加盟快艇前就傳出，衛斯特布魯克的昔日雷霆隊友喬治以及前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）的大力支持，是促成這位昔日MVP加盟的關鍵。

不過在今天的記者會上，快艇籃球事務總裁法蘭克則是強調，會簽下衛斯特布魯克是在傾聽球團內部各方的意見後所做的最好決定，並非只是少數人的意見，「我們總是在傾聽，每個人肯定會有不同觀點，不管是你的合作夥伴、球團制服組，還是雷納德、喬治、泰隆魯（Tyronn Lue）的意見都是我們評估的重點，你必須把他們的意見全部整合在一起，並做出對於快艇最好的決定。」

法蘭克強調，這次簽下衛斯特布魯克的過程是非常健康且公開的，不僅是在球團內部，與衛斯特布魯克團隊的談話也都是開誠布公，最終讓他們決定簽下衛斯特布魯克的最重要考量，仍是在於他能為球隊帶來的力量、強度以及對籃框的衝擊力，將能填補上以喬治和雷納德為首的陣容空缺。

儘管總教練泰隆魯目前仍未決定衛斯特布魯克的定位，不過也期盼他能產生跟沃爾（John Wall）一樣的效應，讓雙星能夠更輕鬆的出手，球隊也將會幫助他做出適時的改變，「我們不想從他身上奪走什麼，但我們必須找到當他無球時對比賽產生影響的方式。」

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