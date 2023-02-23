NBA／遭批「史上最爛明星賽」！收視率也創歷史新低

今年NBA明星賽受各界批評，除了聯盟指標球星柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）無法參賽外，比賽內容也遭受球迷砲轟，就連「Team LeBron」主帥馬龍（Michael Malone）都痛批是最爛球賽。輿論聲浪也呈現在收視率上，根據外媒報導，今年明星賽收視率創下歷史新低紀錄。

美國主流體育電視台TNT和TBS的收視結果出爐，明星賽正賽僅459萬人收看，創下史上最低紀錄，與去年相比降低近30%。新秀挑戰賽也從去年的123萬人降至88.8萬，同樣是最低紀錄。

儘管灌籃大賽有麥克朗（Mac McClung）加持，但灌籃大賽、技術挑戰賽及三分球大賽的收視人口僅342萬（去年424萬）。唯一有成長的是名人賽，本屆找來NFL及MLB球星加持收到成效，從去年的129萬升至140萬。