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NBA／衛少感受在快艇被需要 泰隆魯：會給他球權

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇隊歡迎衛斯特布魯克加盟。 截圖自快艇隊官方推特
快艇隊歡迎衛斯特布魯克加盟。 截圖自快艇隊官方推特

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天正式以快艇球員的身分接受媒體訪問，他言談中藏不住笑容，直言能夠重返賽場非常興奮，並感受到自己在這「被需要」，對他來說意義重大。

衛少為湖人隊效力時，飽受媒體及球迷批評，《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）甚至稱他為「休息室的吸血鬼」。他被湖人交易後，快艇球星喬治（Paul George）及前鋒莫里斯（Marcus Morris）都曾公開招募他，最終他也與爵士隊買斷，加盟快艇。

談到加盟快艇的感受，衛少直言，「到一個需要你並且擁抱你的地方，對我來說意義重大。很興奮能回到球場，享受比賽樂趣。」衛少也談到自己的目標就是幫助快艇贏球，「我希望能提高球隊速度，保持快節奏」、「無論他們要我做什麼，我都願意做，我會拚盡全力。」

先前知名球評貝勒斯（Skip Bayless）質疑雷納德（Kawhi Leonard）與衛少之間有矛盾，因為雷納德2019年曾拒接衛少電話，不過衛少表示兩人相互尊重，「我超開心能來這支球隊，因為還可以請教他，找到打球變輕鬆的方法。」

儘管部分球迷不看好衛少能融入快艇，但快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）卻很有信心，「我會把球交在他手中，沒有球權無法拿下大三元，我們都知道他可以組織進攻，並做出正確判斷。」泰隆魯也勉勵衛少，「我們會讓他知道，我們希望他能成為MVP、名人堂球星，那就是他。」

Russell Westbrook Paul George Kawhi Leonard

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