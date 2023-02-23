快訊

俄烏戰爭將滿週年：法國「這演習」已先應證戰事

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

北市第一槍！北投大坪數一坪下修8萬 全市最便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／麥克朗不只拯救灌籃大賽 也帶動所屬G聯盟球隊票房

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克朗。 美聯社
麥克朗。 美聯社

麥克朗（Mac McClung）因灌籃大賽一戰成名，被譽為「拯救灌籃大賽的人」，儘管他已經和76人簽下雙向合約，但76人所屬的發展聯盟球隊Delaware Blue Coats門票銷量仍大幅增加，因此也有球迷稱他為「拯救球隊票房的男人」。

Delaware Blue Coats發言人表示，「麥克朗獲得灌籃大賽冠軍後，門票銷售量比平時多出5倍。」該主場可容納2500名觀眾，而麥克朗日前被下放至發展聯盟，也在今天出戰Motor City Cruise的比賽中上場，該比賽票價介在11美元至64美元之間。

麥克朗今天手感不佳，全場9投2中，貢獻7分7助攻，發生1次失誤，球隊最終111：116不敵對手。他賽後訪問時也感謝球迷到場觀賽，「我非常感激他們，這真的太酷了，我總是喜歡與粉絲互動，向他們表達愛意。」

延伸閱讀

NBA／灌籃王麥克朗高中就聲名遠播 自嘲生涯像「落選」故事

NBA／詹皇兒子選秀預測升至第10 球探報告：防守很恐怖

NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

NBA／以自身案例反對輪休 史塔克頓：有觀眾因看比賽喪命

相關新聞

NBA／太陽完全體即將登場！KD目標下周這天復出

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）1月初右膝韌帶扭傷，因此被交易至太陽後尚未有出賽紀錄，不過根據消息指出，杜蘭特有望在台灣時間3月2日，對陣黃蜂的比賽復出。 根據《The Athleti

NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

在歷經全明星周假期後，NBA下半季賽程將在明天開打，其中目前排名在西區第13名的湖人隊，首場比賽就將對上衛冕軍勇士隊，兩...

NBA／詹皇兒子選秀預測升至第10 球探報告：防守很恐怖

距離2024年NBA選秀會還有16個月，但由於詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）有望參加該屆選秀，因此已提前引起關注，《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan

NBA／詹姆斯與喬丹誰是史上最佳？艾佛森有最棒答案

湖人球星詹姆斯（LeBron James）登上NBA歷史得分王後，他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是史上最佳球員，再度引發球迷討論。對此「戰神」艾佛森（Allen Iverso

NBA／麥克朗不只拯救灌籃大賽 也帶動所屬G聯盟球隊票房

麥克朗（Mac McClung）因灌籃大賽一戰成名，被譽為「拯救灌籃大賽的人」，儘管他已經和76人簽下雙向合約，但76人所屬的發展聯盟球隊Delaware Blue Coats門票銷量仍大幅增加，因此

NBA／衛少感受在快艇被需要 泰隆魯：會給他球權

「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天正式以快艇球員的身分接受媒體訪問，他言談中藏不住笑容，直言能夠重返賽場非常興奮，並感受到自己在這「被需要」，對他來說意義重大。 衛少

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦