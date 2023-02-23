NBA／麥克朗不只拯救灌籃大賽 也帶動所屬G聯盟球隊票房

麥克朗（Mac McClung）因灌籃大賽一戰成名，被譽為「拯救灌籃大賽的人」，儘管他已經和76人簽下雙向合約，但76人所屬的發展聯盟球隊Delaware Blue Coats門票銷量仍大幅增加，因此也有球迷稱他為「拯救球隊票房的男人」。

Delaware Blue Coats發言人表示，「麥克朗獲得灌籃大賽冠軍後，門票銷售量比平時多出5倍。」該主場可容納2500名觀眾，而麥克朗日前被下放至發展聯盟，也在今天出戰Motor City Cruise的比賽中上場，該比賽票價介在11美元至64美元之間。

麥克朗今天手感不佳，全場9投2中，貢獻7分7助攻，發生1次失誤，球隊最終111：116不敵對手。他賽後訪問時也感謝球迷到場觀賽，「我非常感激他們，這真的太酷了，我總是喜歡與粉絲互動，向他們表達愛意。」