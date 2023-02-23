NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

在歷經全明星周假期後，NBA下半季賽程將在明天開打，其中目前排名在西區第13名的湖人隊，首場比賽就將對上衛冕軍勇士隊，兩隊目前也都還在為了爭取附加賽，甚至是季後賽席次做努力，其中湖人總教練漢姆（Darvin Ham）就強調，賽季最後的23場比賽目標就是贏球，希望直接奪下季後賽門票。

湖人在今年交易大限前將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送走後，進行陣容上的重組，在明星賽前的最後一場也迎來詹姆斯（LeBron James）與新陣容的首次合作，且順利擊敗鵜鶘，讓詹姆斯一度對於新隊友讚譽有加。

而在歷經明星周假期的休息後，湖人也將在例行賽最後23場比賽努力衝擊附加賽和季後賽資格，總教練漢姆在今天受訪時就直言，球隊的目標是搶下季後賽席次，甚至是避免落入附加賽，「我們的目標就是每一場比賽成為最好的自己，但毫無疑問，搶下一席資格就是我們的目標。如果最終我們必須要打附加賽，那就這樣吧，我們首要目標就是確保一個席次。」

目前排名西區第13名的湖人，距離西區第10名的雷霆隊仍有2場勝差，距離第6名的獨行俠隊勝有3.5場勝差，讓他們在最後這23場比賽都背負著不能多輸一場的壓力，漢姆說：「首先我們必須自己幫助自己，只有通過贏得比賽才有機會達到這一點，因為即使我們前面的球隊輸球，但我們也輸球，這一點幫助也沒有。所以如何贏球是唯一焦點，也是我們唯一可以控制的事情。」

而戴維斯（Anthony Davis）也說：「考慮到我們目前的處境，我認為每一場比賽都必須贏下來，必須把它當作系列賽第7場在打，如果我們能夠在球場兩端都做好該做的事情，我認為將會得到很好的機會。」