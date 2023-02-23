快訊

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人賽季最後的23場比賽目標就是贏球，希望直接奪下季後賽門票。 路透社
湖人賽季最後的23場比賽目標就是贏球，希望直接奪下季後賽門票。 路透社

在歷經全明星周假期後，NBA下半季賽程將在明天開打，其中目前排名在西區第13名的湖人隊，首場比賽就將對上衛冕軍勇士隊，兩隊目前也都還在為了爭取附加賽，甚至是季後賽席次做努力，其中湖人總教練漢姆（Darvin Ham）就強調，賽季最後的23場比賽目標就是贏球，希望直接奪下季後賽門票。

湖人在今年交易大限前將明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）送走後，進行陣容上的重組，在明星賽前的最後一場也迎來詹姆斯（LeBron James）與新陣容的首次合作，且順利擊敗鵜鶘，讓詹姆斯一度對於新隊友讚譽有加。

而在歷經明星周假期的休息後，湖人也將在例行賽最後23場比賽努力衝擊附加賽和季後賽資格，總教練漢姆在今天受訪時就直言，球隊的目標是搶下季後賽席次，甚至是避免落入附加賽，「我們的目標就是每一場比賽成為最好的自己，但毫無疑問，搶下一席資格就是我們的目標。如果最終我們必須要打附加賽，那就這樣吧，我們首要目標就是確保一個席次。」

目前排名西區第13名的湖人，距離西區第10名的雷霆隊仍有2場勝差，距離第6名的獨行俠隊勝有3.5場勝差，讓他們在最後這23場比賽都背負著不能多輸一場的壓力，漢姆說：「首先我們必須自己幫助自己，只有通過贏得比賽才有機會達到這一點，因為即使我們前面的球隊輸球，但我們也輸球，這一點幫助也沒有。所以如何贏球是唯一焦點，也是我們唯一可以控制的事情。」

而戴維斯（Anthony Davis）也說：「考慮到我們目前的處境，我認為每一場比賽都必須贏下來，必須把它當作系列賽第7場在打，如果我們能夠在球場兩端都做好該做的事情，我認為將會得到很好的機會。」

延伸閱讀

NBA／盼成獨特存在 溫班亞瑪：喜歡詹姆斯叫我外星人

NBA／全力爭取季後賽 詹姆斯：生涯最重要23場例行賽

NBA／認同詹姆斯的成就！ 歐尼爾：湖人得幫他建雕像

NBA／詹姆斯明星賽先發組5國軍團 體現國際化潮流

相關新聞

NBA／太陽完全體即將登場！KD目標下周這天復出

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）1月初右膝韌帶扭傷，因此被交易至太陽後尚未有出賽紀錄，不過根據消息指出，杜蘭特有望在台灣時間3月2日，對陣黃蜂的比賽復出。 根據《The Athleti

NBA／湖人拚直衝季後賽 主帥與AD說最後23戰都要贏

在歷經全明星周假期後，NBA下半季賽程將在明天開打，其中目前排名在西區第13名的湖人隊，首場比賽就將對上衛冕軍勇士隊，兩...

NBA／詹姆斯與喬丹誰是史上最佳？艾佛森有最棒答案

湖人球星詹姆斯（LeBron James）登上NBA歷史得分王後，他與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）誰才是史上最佳球員，再度引發球迷討論。對此「戰神」艾佛森（Allen Iverso

NBA／灌籃王麥克朗高中就聲名遠播 自嘲生涯像「落選」故事

188公分小將麥克朗（Mac McClung）在灌籃大賽一戰成名，連歐尼爾（Shaquille O'Neal）都大讚他是「拯救灌籃大賽的男人」。他一路走來的籃球生涯也引發外界關注，原來他早在高中時期就

NBA／以自身案例反對輪休 史塔克頓：有觀眾因看比賽喪命

爵士傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）22年職業生涯只缺席19場比賽，他日前受訪時談到NBA近年的輪休風氣，以自身經驗為例，直言不認同球星輪休。 史塔克頓以親身經驗解釋，輪休可能造成

NBA／詹皇兒子選秀預測升至第10 球探報告：防守很恐怖

距離2024年NBA選秀會還有16個月，但由於詹姆斯（LeBron James）兒子布朗尼（Bronny James）有望參加該屆選秀，因此已提前引起關注，《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦