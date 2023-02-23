NBA／太陽完全體即將登場！KD目標下周這天復出
太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）1月初右膝韌帶扭傷，因此被交易至太陽後尚未有出賽紀錄，不過根據消息指出，杜蘭特有望在台灣時間3月2日，對陣黃蜂的比賽復出。
根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，杜蘭特計畫對黃蜂的比賽復出，不過《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）則表示，杜蘭特最快在本月25日對雷霆的比賽就有機會上場，不過27日對公鹿或是對黃蜂時再復出的機會較大。
目前球團和本人都尚未證實復出時間，杜蘭特日前受訪時表示，「膝蓋感覺已經好很多了。」杜蘭特與布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）、艾頓（Deandre Ayton）的組合，也被賭盤看好奪下西區冠軍。
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