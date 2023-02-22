NBA／以自身案例反對輪休 史塔克頓：有觀眾因看比賽喪命
爵士傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）22年職業生涯只缺席19場比賽，他日前受訪時談到NBA近年的輪休風氣，以自身經驗為例，直言不認同球星輪休。
史塔克頓以親身經驗解釋，輪休可能造成的負面影響，「我認為這件事對聯盟來說很危險，我曾為了一名球員去看MLB比賽，他卻休息一天，這讓我對他們球隊甚至棒球運動的好感一瞬間都消失了。」
史塔克頓接著提到一則故事，「我永遠不會讓這種情況發生，因為孩子們會去看。曾經有一個我認識的年輕人，來看爵士的比賽，卻在下山的途中發生車禍而喪命。」
「當你知道人們花錢、花時間，冒著很多風險來看你打比賽時，你卻選擇休息一晚，我認為這樣並不對」史塔克頓說。
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