快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

NBA／選秀探花熱門捲槍擊案 涉間接提供兇嫌槍枝

聯合新聞網／ 綜合報導
米勒被視為本屆NBA選秀的樂透前段人選。 路透社
米勒被視為本屆NBA選秀的樂透前段人選。 路透社

NCAA即將進入備受關注的「三月瘋」階段，不過，根據美聯社報導，被看好是選秀探花大熱門的阿拉巴馬大學前鋒米勒（Brandon Miller）在日前竟捲入一場槍擊案。

米勒身高6呎9吋（約205公分）司職前鋒，目前平均能砍下18.7分、1.9助攻、8籃板，幫助阿拉巴馬大學在東南分區位居龍頭，如此成績讓《NBA Draft Room》《NBADraft.net》都預測米勒會以探花之姿中選，僅次預計會成選秀狀元的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、及榜眼韓德森（Scoot Henderson）。

然而，根據報導，阿拉巴馬大學所在的塔斯卡盧薩當地警察表示，上月15日，米勒在隊友邁爾斯（Darius Miles）要求下，給予他一把槍支，邁爾斯又將其轉交給戴維斯（Michael Davis），後者之後用這把槍殺害了一名23歲女子。

而阿拉巴馬大學教練歐茲（Nate Oats）在美國時間週二向記者表示，他們知道米勒涉嫌提供作案槍枝，但他並沒有陷入任何麻煩，歐茲也持續讓他先發上陣，「他只是在錯的時間點出現在錯的地方。」

雖然戴維斯與邁爾斯分別被指控殺人及提供槍枝，但米勒到目前為止並沒有被提起任何公訴。

相關新聞

NBA／貝佛利嗆要把湖人踢出季後賽 網酸：你一整年都這麼做

貝佛利（Patrick Beverley）交易大限前被湖人送往魔術隊，隨後也與魔術達成買斷協議。日前他決定加盟公牛隊，他也在個人Podcast節目上表示，想要親手把湖人踢出季後賽。 「我們（公牛

NBA／盼成獨特存在 溫班亞瑪：喜歡詹姆斯叫我外星人

年僅19歲的法國中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今年6月有望在NBA選秀會成為第一位被唱名的球員，場...

NBA／柯瑞傷後首次訓練 美媒稱至少還要等7場才會復出

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）本月因傷缺席包含明星賽在內多場賽事，尚無明確復出日息，不過根據《NBC Sports》報導，他已開始進行投籃訓練。 柯瑞是在2月4日主場面對獨行俠隊比

NBA／從放棄籃球到促成KD加盟 太陽老闆透露心聲

太陽隊在今年交易大限前與籃網隊達成交易案換回超級球星杜蘭特（Kevin Durant）加盟，被認為是達成了一筆世紀交易案...

NBA／安東尼有機會加盟太陽？杜蘭特這句話引遐想

前球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）本季至今仍無球可打，先前有消息傳出，他的好友保羅（Chris Paul）有意招募他來太陽，今天太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也表示，安

NBA／老鷹開除主帥麥克米倫 有意挖角勇士助教亞特金森

老鷹今天宣布和資深總教練麥克米倫（Nate McMillan）分道揚鑣，原因可能是麥克米倫本季與老鷹少主楊恩（Trae Young）鬧不合。根據消息指出，新教練的人選包括前爵士主帥史奈德（Quin S

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦