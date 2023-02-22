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NBA／黃蜂「家暴男」回歸？布里吉斯：可能在三月

聯合新聞網／ 綜合報導
布里吉斯上季在黃蜂隊繳出生涯最佳表現。 美聯社
布里吉斯上季在黃蜂隊繳出生涯最佳表現。 美聯社

本季因家暴案而一場未打的黃蜂隊前鋒布里吉斯（Miles Bridges），日前在美聯社報導中透漏，自己有可能會在三月披上黃蜂戰袍，重返NBA賽場。

布里吉斯在2018年選秀被快艇隊選中後被交易至黃蜂，並在上賽季破繭而出，繳出場均20.2分、3.8助攻、7.0籃板的生涯年成績。然而，原本有望在休賽季簽下大約的布里吉斯，卻被指控對女友施暴，官司纏身的他因此失去在NBA打球機會。

去年末，布里吉斯被判3年緩刑，且須接受52週的家庭教育與家暴諮商，以及100小時的社區勞動服務，讓免去牢獄之災的他有望回到NBA。

根據報導，在美國時間週二晚上，NCAA密西根州立大學對印第安納大學的比賽中場，布里吉斯向媒體透漏自己的心境，「這段過程很漫長。」同時也透露自己的回歸時程，「我有可能會在三月回到球場。」

不過，布里吉斯回到NBA後仍可能會受到聯盟處分。對於是否繼續和布里吉斯合作，黃蜂總管庫普恰克（Mitch Kupchak）在上月曾含糊地提到此事，「聯盟目前正在進行調查，我不知道何時會結束，當它結束時，我們會有更多資訊來決定該怎麼做。」

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