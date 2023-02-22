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NBA／法國狀元熱門溫班亞瑪又長高！226公分直逼姚明

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪(左)。 歐新社
溫班亞瑪(左)。 歐新社

年僅19歲的法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）擁有後衛般的技巧、靈活度與投射能力，今年6月有望以NBA選秀以狀元之姿進入聯盟。近日有消息指出他還在長高，目前身高已達到7呎5吋（約226公分），已十分接近姚明的官方身高7呎6吋。

根據《ESPN》報導，溫班亞瑪所屬球隊Metropolitans 92更新球員資料，溫班亞瑪穿鞋身高7呎5吋，比他先前透露的身高多2吋，NBA球員身高紀錄為穆爾森（Gheorghe Muresan）的7呎7吋（約231公分）。此外溫班雅瑪的臂展也從7呎9吋長至8呎（約243.8公分），NBA史上最長臂展是寶兒（Manute Bol）的8呎6吋。

溫班亞瑪本季效力法甲聯賽球隊Metropolitans 92，場均貢獻22.2分、9.5籃板、2.3助攻、以及3.1次阻攻。不只球迷關注他的表現，許多球員也對他讚譽有佳，就連湖人球星詹姆斯（LeBron James）都大讚他是「外星人」。

Victor Wembanyama

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