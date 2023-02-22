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NBA／柯瑞傷後首次進行訓練 美媒稱至少還要等7場才會復出

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞日前因傷無法於明星賽獻技。 美聯社
柯瑞日前因傷無法於明星賽獻技。 美聯社

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）本月因傷缺席包含明星賽在內多場賽事，尚無明確復出日息，不過根據《NBC Sports》報導，他已開始進行投籃訓練。

柯瑞是在2月4日主場面對獨行俠隊比賽中因腿傷退場，並休息至今，報導中透露，勇士今天在UCLA場館進行球隊訓練，左小腿肚綁著冰袋的柯瑞走上場，在無對抗情況下進行投籃，這是他傷後首次球場上的活動。

這場訓練是在勇士球員復健部門經理蘭佛德（Danielle Langford）批准下進行的，總教練柯爾（Steve Kerr）也說：「因為是（傷後）首次站上球場，所以他會簡單地做些活動，再看後續發展。」

目前尚不能確定柯瑞何時能回歸球場，不過《The Athletic》勇士隨隊記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）透露，預計還需要休7至10場才有機會。除了他以外，前鋒維金斯（Andrew Wiggins）也因家庭因素將缺席美國時間週四的比賽，且同樣不確定何時歸隊。

勇士目前以29勝29負位居西區第九名，但與第六的獨行俠隊僅有一場勝差。

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