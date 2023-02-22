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NBA／盼成獨特存在 溫班亞瑪：喜歡詹姆斯叫我外星人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
年僅19歲的法國中鋒溫班亞瑪又長高了，傳目前已有7呎5吋，他會是主宰下一個NBA世代的球星嗎？ 歐新社
年僅19歲的法國中鋒溫班亞瑪又長高了，傳目前已有7呎5吋，他會是主宰下一個NBA世代的球星嗎？ 歐新社

年僅19歲的法國中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今年6月有望在NBA選秀會成為第一位被唱名的球員，場外一舉一動持續受到國際球界的高度關注，近日他在接受專訪時也透露，對於日前湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）認為比起「獨角獸」這個稱號，「外星人」更能形容溫班亞瑪的獨特性，也獲得溫班亞瑪本人的認同。

身高已經超過7呎4吋，卻保有後衛般的技巧、靈活度與投射能力，讓溫班亞瑪早早就被認為是今年NBA選秀狀元的「唯一」人選，他近日接受美國媒體「運動畫刊」的專訪時，瑪也談到各界對他的不少評價。

日前詹姆斯公開表示，過去幾年大家都以獨角獸稱呼像溫班亞瑪這樣的球員，「但我覺得他更像是一名外星人，因為沒人曾看過有像他這樣身高的球員，卻能在場上打得如此流暢與優雅。」

溫班亞瑪對於這段評論表示認同，「首先，我很高興他這樣說，因為我不喜歡被稱為獨角獸，更喜歡被稱為外星人，因為這正是我努力在做的事，成為獨一無二且最原創的球員。」

對於自己的存在已經被認為超出過去籃球範疇，溫班亞瑪也表示自己確實無法成為一個榜樣，「因為當你的身高是6呎2吋時，與7呎3吋的人相比，這將會是一項完全不同的運動，所以我只能按照我自己想要的比賽方式，且去創新和創造接下來的道路。」

儘管現今籃壇可能讓溫班亞瑪的籃球路無前例可循，但他透露在籃球生涯前段，確實受到很多法國NBA籍球員的協助，甚至還獲得前NBA球員迪奧（Boris Diaw）誇讚是相當受教的球員。

曾在溫班亞瑪10多歲時，就提供給他一整箱裝備的NBA退役球員馬辛米（Ian Mahinmi）也說：「當你是一個獨特的人，並想要變得更加出類拔萃時，首先要做的就是讓自己感到舒服，他正展現自己有多麼特別，在這麼早的時期就已經能夠做得如此自在，這是一種非常少見的成熟。」

灰狼隊當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）也說：「我知道他會不斷努力，很清楚自己想去哪裡，不是只幻想著它，也不會把這當做會自然發生，他知道自己必須比別人更加努力。」

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