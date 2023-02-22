NBA／安東尼有機會加盟太陽？杜蘭特這句話引遐想

前球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）本季至今仍無球可打，先前有消息傳出，他的好友保羅（Chris Paul）有意招募他來太陽，今天太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也表示，安東尼仍有能力在NBA打球。

保羅1月初受訪時曾表示，「安東尼是聯盟歷史上最好的球員之一，希望他能儘快回到聯盟。他具備能力，當他準備好時，就能踏入球場。」

杜蘭特接受知名記者羅賓森（Brandon Scoop B Robinson）訪問時則指出，「我認為安東尼仍有足夠的天賦在現今的聯盟打球。」

杜蘭特此番言論被球迷視為安東尼可能加盟太陽的訊號，太陽目前球員名單還有1個名額，不過太陽前鋒溫萊特（Ish Wainright）的雙向合約規定場次已滿，太陽若要他上場必須將其合約轉正。另外目前陣中除了保羅、佩恩（Cameron Payne）外，只有雙向合約球員李（Saben Lee）是控衛。上述兩點將影響安東尼加盟太陽的機會。