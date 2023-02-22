NBA／安東尼有機會加盟太陽？杜蘭特這句話引遐想
前球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）本季至今仍無球可打，先前有消息傳出，他的好友保羅（Chris Paul）有意招募他來太陽，今天太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也表示，安東尼仍有能力在NBA打球。
保羅1月初受訪時曾表示，「安東尼是聯盟歷史上最好的球員之一，希望他能儘快回到聯盟。他具備能力，當他準備好時，就能踏入球場。」
杜蘭特接受知名記者羅賓森（Brandon Scoop B Robinson）訪問時則指出，「我認為安東尼仍有足夠的天賦在現今的聯盟打球。」
杜蘭特此番言論被球迷視為安東尼可能加盟太陽的訊號，太陽目前球員名單還有1個名額，不過太陽前鋒溫萊特（Ish Wainright）的雙向合約規定場次已滿，太陽若要他上場必須將其合約轉正。另外目前陣中除了保羅、佩恩（Cameron Payne）外，只有雙向合約球員李（Saben Lee）是控衛。上述兩點將影響安東尼加盟太陽的機會。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言