NBA／「沒人比他出色」 籃網總教練馮恩扶正也獲續約

籃網隊季初戰績不佳，原總教練奈許（Steve Nash）遭開除，由助理教練馮恩（Jacque Vaughn）暫代職務，球隊戰績反而扶搖直上，馮恩的執教表現也受各界好評，如今籃網也正式宣布與他續約。

根據《ESPN》報導，籃網正式與馮恩續約，合約金額未公布。雙方將合作至2026-2027年賽季，不過2023-2024賽季結束後有球隊選擇權。

奈許本季執教籃網，戰績2勝5敗，保守調度也受外界質疑。反觀馮恩執教期間，曾率領籃網奪下12連勝，是NBA歷史所有代理總教練中，第二長連勝紀錄。

籃網總管馬克斯（Sean Marks）今天發布聲明，也對馮恩的表現讚不絕口，「自從馮恩接任總教練以來，他對球隊產生巨大的影響。球場上，他清楚地展現領導力，擁有非常好的溝通能力以及對比賽的直覺，沒有任何人比馮恩還出色。」