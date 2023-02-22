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NBA／老鷹開除主帥麥克米倫 有意挖角勇士助教亞特金森

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克米倫。 路透
麥克米倫。 路透

老鷹今天宣布和資深總教練麥克米倫（Nate McMillan）分道揚鑣，原因可能是麥克米倫本季與老鷹少主楊恩（Trae Young）鬧不合。根據消息指出，新教練的人選包括前爵士主帥史奈德（Quin Snyder）、勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）及公鹿助教查爾斯李（Charles Lee）。

麥克米倫生涯執教勝場數現役第4名，曾在2021年帶領老鷹闖入東區決賽。根據《ESPN》報導，原先預計休賽期才會變動教練職務，但去年12月才接任營運總裁的費爾茲（Landry Fields）決定立即做出改變，挽救季後賽。

勇士助教亞特金森。 法新社
勇士助教亞特金森。 法新社

目前老鷹戰績29勝30敗，排名東區第8。費爾茲希望能找到一位讓球隊攻守兩端都排名聯盟前10的教練。不過根據NBA官網數據顯示，全聯盟只有塞爾蒂克、76人及騎士達到這項標準，而老鷹目前進攻效率聯盟第16，防守效率聯盟第21。

老鷹預計會由助教普朗蒂（Joe Prunty）擔任臨時總教練，這是他生涯第2次暫代總教練，上一次是2018年擔任公鹿助教時，暫代基德（Jason Kidd）職務，率隊打出21勝16敗，最終於季後賽首輪G7不敵塞爾蒂克遭淘汰。

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