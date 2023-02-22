NBA／拚季後賽的球隊快搶！ 昔日約柯奇得力助手遭巫師買斷

明星賽後季後賽競爭白熱化，最後三分之一賽季各隊開始將不合陣容的球員釋出以重整陣容，根據《ESPN》，巫師隊稍早將搖擺人巴頓（Will Barton）釋出，讓季後賽球隊關切的買斷市場再添一員。

巴頓於2012年選秀被拓荒者隊選入，但並沒有受重用，直到2015年被送往金塊隊後才嶄露頭角、成為輪值要員，更在2015-2016賽季繳出全勤的表現，也是球隊2019-20賽季打入西區冠軍賽的重要戰力。在被交易至華盛頓前的2020-2021賽季，巴頓71次上場皆為先發，能在平均32.1分鐘的出場時間繳出生涯次高的14.7分。

在改披巫師戰袍後，巴頓原被看好能擔任主力，但他卻適應不良，平均上場19.6分鐘、場均7.7分、2.4助攻、2.8籃板皆為近年新低，讓巫師決定買斷他最後一年1437.5萬美元合約。

在勒夫（Kevin Love）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）分別被熱火隊和快艇隊簽下後，買斷市場尚有「牆哥」沃爾（John Wall）等人，而生涯場均達到11.4分的巴頓預計也會是想爭季後賽門票球隊的補強人選之一。