NBA／曝捨勇士加盟公牛原因 貝佛利：東區很弱

貝佛利（Patrick Beverley）先前曾在推特和勇士球迷互動，表達加盟勇士的意願，不過他最終卻選擇家鄉球隊公牛。貝佛利日前在個人節目透露，加盟勇士不是玩笑話，他最後真的在勇士和公牛兩隊間做抉擇。

貝佛利先解釋不加入勇士的原因，「顯然，在勇士可以跟許多優秀的球員一起打球，感覺會很不錯，但那裡有很多後衛。」至於為何加盟公牛？貝佛利表示，「我可以跟公牛拚季後賽，給他們幫助，加上東區很『弱』。我現在非常興奮，可以帶小孩上下學，也能替家鄉球隊打球。」

貝佛利以防守能力聞名，儘管今年三分球命中率34.8%，與過去相比有所下滑，但公牛目前後場陣容人手不多，他預計能帶給球隊一些幫助。公牛本季戰績26勝33敗，東區排名第11，和東區第10的暴龍只有2場勝差，仍有機會取得附加賽資格。