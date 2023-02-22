NBA／貝佛利嗆要把湖人踢出季後賽 網酸：你一整年都這麼做

貝佛利（Patrick Beverley）交易大限前被湖人送往魔術隊，隨後也與魔術達成買斷協議。日前他決定加盟公牛隊，他也在個人Podcast節目上表示，想要親手把湖人踢出季後賽。

「我們（公牛）今年還要面對湖人兩次，我想把他們踢出季後賽。因為我們也想進季後賽，所以請原諒我。」貝佛利說。

貝佛利的言論也引來外國湖迷批評，紛紛留言開酸：「你在湖人一整年都這麼做」、「你被高估的防守等不及了」、「你的目標應該是留在聯盟」。

湖人目前戰績27勝32敗，排名西區第13，與西區第10的雷霆隊只有2場勝差。公牛戰績26勝33敗，與東區第10的暴龍也只有2場勝差。雙方在台灣時間3月27日及3月30日將交手2次，屆時已進入球季尾聲，2場比賽可能都相當關鍵。