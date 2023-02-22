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NBA／再撿走魔術不要的前首輪後衛 活塞組新秀復仇者聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
漢普頓(右)本季在魔術隊上場時間驟降，最終在今天被釋出。 路透社
漢普頓(右)本季在魔術隊上場時間驟降，最終在今天被釋出。 路透社

明星賽後，NBA各隊著手整理球員名單，根據「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），魔術隊釋出後衛漢普頓（R.J Hampton）後，隨即被活塞隊撿走，讓陣中近年首輪新秀數目再次上升，堪稱新秀版的「復仇者聯盟」。

漢普頓高中時期為五星高中生，與即將成為隊友的威斯曼（James Wiseman）、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）等人齊名。他在讀完一年大學後投入2020年選秀，並於首輪第24順位被金塊隊選入。但在已是聯盟強權的金塊難獲得太多上場機會，平均上場時間僅9分鐘，場均獲得6.9分、1.7助攻、3.5籃板，沒多久就在葛登（Aaron Gordon）交易案中被送往魔術。

轉戰奧蘭多的漢普頓獲得更多舞台，上場時間提升至25分鐘，去年也有21分鐘左右，然而本季在佛爾茲（Markelle Fultz）傷癒復出，加上薩格斯（Jalen Suggs）、安東尼（Cole Anthony）等人表現更好下，他被擠出後場主要輪替，上場時間下跌至13分鐘，最終又被魔術揮棄。

而近年狂蒐集各隊釋出的首輪新秀的活塞，這次也沒錯過漢普頓，很快將他納入陣中，加入巴格利（Marvin Bagley III，2018年選秀榜眼）、威斯曼(2020年選秀榜眼)等人行列；不過未來他面臨處境與魔術隊相似，仍要與狀元康寧漢（Cade Cunningham）、艾維(Jaden Ivey)、海斯（Killian Hayes）等首輪年輕後衛，以及老將巴克斯（Alec Burks）等人競爭後場位置。

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