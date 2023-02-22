NBA／再撿走魔術不要的前首輪後衛 活塞組新秀復仇者聯盟
明星賽後，NBA各隊著手整理球員名單，根據「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），魔術隊釋出後衛漢普頓（R.J Hampton）後，隨即被活塞隊撿走，讓陣中近年首輪新秀數目再次上升，堪稱新秀版的「復仇者聯盟」。
漢普頓高中時期為五星高中生，與即將成為隊友的威斯曼（James Wiseman）、灰狼隊愛德華（Anthony Edwards）等人齊名。他在讀完一年大學後投入2020年選秀，並於首輪第24順位被金塊隊選入。但在已是聯盟強權的金塊難獲得太多上場機會，平均上場時間僅9分鐘，場均獲得6.9分、1.7助攻、3.5籃板，沒多久就在葛登（Aaron Gordon）交易案中被送往魔術。
轉戰奧蘭多的漢普頓獲得更多舞台，上場時間提升至25分鐘，去年也有21分鐘左右，然而本季在佛爾茲（Markelle Fultz）傷癒復出，加上薩格斯（Jalen Suggs）、安東尼（Cole Anthony）等人表現更好下，他被擠出後場主要輪替，上場時間下跌至13分鐘，最終又被魔術揮棄。
而近年狂蒐集各隊釋出的首輪新秀的活塞，這次也沒錯過漢普頓，很快將他納入陣中，加入巴格利（Marvin Bagley III，2018年選秀榜眼）、威斯曼(2020年選秀榜眼)等人行列；不過未來他面臨處境與魔術隊相似，仍要與狀元康寧漢（Cade Cunningham）、艾維(Jaden Ivey)、海斯（Killian Hayes）等首輪年輕後衛，以及老將巴克斯（Alec Burks）等人競爭後場位置。
After clearing waivers, guard R.J. Hampton plans to sign with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. Hampton, the 24th overall pick in 2020, averaged 5.7 points in 13.9 minutes for the Magic this season.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2023年2月21日
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