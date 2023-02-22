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NBA／球哥傷超過1年還沒好！公牛宣布又整季報銷
公牛隊本季戰績不佳，部分原因是陣中主力控衛「球哥」大鮑爾（Lonzo Ball）受傷缺陣，本季尚未有出賽紀錄。如今公牛再宣布壞消息，大鮑爾復健不順，確定整季報銷。
大鮑爾上次出賽要追溯至2022年1月，他傷後接受第一次手術時，預計缺席6到8周。沒想到他復原情況不佳，9月又再度動刀。大鮑爾術後表示無法跑步或跳耀，上樓梯時會出現疼痛，連醫生都對他的傷情感到驚訝。
公牛總裁卡尼索瓦斯（Arturas Karnisovas）今天發表聲明，「儘管過去幾個月，大鮑爾在力量和活動能力有顯著提升，但參與高強度籃球訓練時仍會感到不適。考量重返球場所需時間及球隊現況，大鮑爾本季不會回歸，而是期望下季復出。」
大鮑爾2017年以榜眼身分進入聯盟，被寄予厚望，不過球場表現不如預期，且飽受傷病困擾，這是他職業生涯6季來，第3次遭遇賽季報銷。公牛本季戰績26勝33敗，排名東區第11，仍有不小機會闖進附加賽，球隊日前也簽下後衛貝佛利（Patrick Beverley）補強陣容。
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