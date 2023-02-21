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NBA／直言不喜歡球員輪休 愛德華：努力打每場比賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華 路透社
愛德華 路透社

有關球員輪休或是所謂「健康管理」的話題，已經成了近幾年眾人關注的焦點，甚至聯盟為了減輕這種情況，還設立了許多規定。

不過對於年僅21歲還年輕氣盛的愛德華（Anthony Edwards）來說，「輪休」這種事情根本不存在，他更希望所有球員都要把上場比賽視為一種義務。

「很多球員都在輪休，那可能是我唯一不喜歡的事情。就上場比賽吧。如果你只有70、80%的狀態，也是得出場。我不喜歡那些因輪休而缺席比賽的事情。」愛德華說。

「有些球迷可能只有買一場比賽門票的錢，而那場比賽就是你休兵的那場。我以能夠努力打每場比賽為榮，因為你不知：道很可能會有球迷從未親眼看過我打球，我要努力上場比賽。球員選擇輪休，那是我所討厭的事情。」

渴望競爭的愛德華，日前被問到西區在交易大限後呈現球星齊聚大亂鬥的畫面，他霸氣地表示：「希望那些東區球星通通都來西區，我已經迫不及待想和他們交手了。」

愛德華說：「現在厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）都來了，以後一個賽季就可以跟他們較量3、4次了。」

愛德華在今年賽季成為歷史上最年輕命中500顆三分球的球員，在唐斯大多時間缺陣的情況下，愛德華可說是扛起重擔，幫助灰狼持續爭取季後賽門票。

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